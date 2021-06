Sans Kawhi Leonard, qui pourrait ne plus rejouer cette saison, les spécialistes ne donnaient pourtant pas cher dans ce match 5 de la peau des Californiens face à la meilleure équipe de NBA de la saison régulière. Le début de rencontre a d'ailleurs donné raison aux sceptiques, avec un Jazz une fois de plus un ton au-dessus des Clippers sur son parquet (65-60 à la pause). Rudy Gobert (17 points, 10 rebonds) et Bogdan Bogdanovic (32 points) en premier lieu donnaient d'ailleurs le sentiment que rien ne pouvait arriver à leur équipe. Paul George a alors pris les choses en main.

Auteur de l'un de ses meilleurs matchs de la saison, avec 37 points à 12 sur 22 aux tirs, 16 rebonds et 5 passes, l'habituel binôme de luxe de Leonard, bien aidé par Marcus Morris Sr (25 points) et Reggie Jackson (22), a d'abord assommé ses adversaires dans le troisième quart-temps (32-18) avant de poursuivre sur le même tempo dans la dernière période pour permettre aux siens de signer leur première victoire de la série chez le Jazz et prendre ainsi pour la première fois l'avantage.