Lors du cinquième match de la série entre les Hawks et les Knicks, Trae Young était déterminé à répondre aux provocations des New-Yorkais. Qu'ils soient joueurs ou supporters. Particulièrement visé par la défense agressive des joueurs de Tom Thibodeau et hué à chaque ballon touché par les 19 000 spectateurs présents, le meneur a inscrit 36 points et délivré 9 passes décisives au Madison Square Garden ce mercredi. Cette performance a permis à Atlanta de l'emporter (89-103) mais surtout de se qualifier pour les demi-finales de conférence. Le joueur de 22 ans a terminé la première série de play-offs de sa carrière avec 29,2 points et 9,8 passes décisives par match pour précipiter la fin de saison des Knicks. Ce rendement prouve qu'il était prêt à assumer son statut de franchise player à un tel niveau. Mais son entraîneur n'en a jamais douté.

En conférence de presse, Nate McMillan a même avoué qu'il en avait parlé avec son numéro 11. « Je pense qu'il est fait pour ce type de matchs. Avant les play-offs, je lui ai envoyé un message pour lui dire et il l'a prouvé. Trae n'a peur de rien. Il a la confiance et les qualités pour marquer et faire la différence à ce niveau », a confié le coach des Hawks. Cette discussion n'a pas surpris Trae Young dont la confiance est inébranlable. « Je le savais. J'ai travaillé pour y arriver et performer. Mais c'est une bonne chose de l'entendre de son entraîneur », a expliqué le meneur.

Trae Young s'est amusé avec le public new-yorkais



Pour prouver qu'il était prêt à répondre aux exigences des play-offs, le joueur d'Atlanta a notamment enchaîné trois matchs à 30 points ou plus dans un Madison Square Garden hostile. Dans l'histoire de la NBA, seul Michael Jordan a réussi une telle performance avant lui. Cette comparaison prouve à quel point Trae Young a éclaboussé la série de son talent. Pour sa découverte des play-offs, il a été impeccable en étant le leader au scoring et aux passes décisives de son équipe à chaque match. Lors de la cinquième rencontre, la première qui pouvait voir les Hawks se qualifier, le natif du Texas n'a pas flanché malgré sa maladresse à 3 points. Il a dicté le rythme des offensives de la franchise basée en Georgie. Un travail qui a été sublimé par le boulot défensif réalisé par ses coéquipiers pour museler Julius Randle et Derrick Rose mais aussi pour gagner la bataille du rebond et se détacher au score en deuxième période.

Quand l'écart a atteint les 15 unités sous l'impulsion de Trae Young, le Madison Square Garden est brutalement devenu silencieux. Un triomphe personnel pour celui qui était pris en grippe par les fans new-yorkais. Sur son dernier tir réussi de la soirée, il a fait une révérence en direction du public à qui il avait demandé de se taire un peu plus tôt dans la soirée. Mais en conférence de presse, le principal intéressé a préféré mettre en avant la performance collective. « Ca fait du bien d'avoir été capable de boucler cette série. C'était le plus important », a reconnu le meneur. Pour répondre aux nombreuses provocations, Trae Young a laissé le terrain parler et cela a été suffisant.