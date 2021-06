Comme contre Dallas au premier tour, les Los Angeles Clippers reviennent à 2-2 après avoir été menés 2-0 ! Mais cette fois, c'est en gagnant à domicile, devant 8 474 spectateurs, que les Californiens sont parvenus à égaliser. Ils se sont imposés 118-104 face à Utah dans un match à sens unique. Le Jazz a en effet marqué les premiers points de la rencontre sur un dunk de Bojan Bogdanovic, mais les Clippers ont enchaîné avec un 10-0 qui les a mis sur le bon chemin. Utah n'a jamais réussi à revenir, se retrouvant mené 30-13 à la fin du premier-quart puis 68-44 à la mi-temps ! Il faut dire que les Clippers ont pu compter sur un duo exceptionnel, Kawhi Leonard et Paul George (qui disputait son 100eme match de play-offs), auteurs de 31 points chacun (plus 7 rebonds pour Leonard et 9 pour George). Ils deviennent ainsi le troisième duo de l'histoire à marquer au moins 20 points chacun lors de leurs onze premiers matchs de play-offs de la saison, après Jerry West - Elgin Baylor avec les Lakers en 1962 et Kobe Bryant - Shaquille O'Neal avec les Lakers en 2003.

Avec un Marcus Morris à 24 points et 6 rebonds pour corser l'addition, les Clippers n'ont jamais vu le Jazz revenir à moins de dix points de toute la partie. En face, Donovan Mitchell a encore été très bon, avec 37 points, 5 rebonds et 5 passes, mais son compère Rudy Gobert a rapidement eu un problème de fautes, avec déjà trois à la mi-temps et quatre à un quart d'heure de la fin. Bojan Bogdanovic (18pts) et Joe Ingles (19pts) ont été précieux, mais comme les autres, ils n'ont rien pu faire face au duo George-Leonard. La série va donc reprendre mercredi à Salt Lake City et difficile de savoir de quel côté elle basculera... Pendant ce temps, les Phoenix Suns attendent de connaitre leur futur adversaire.