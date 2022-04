Après une première manche qui s’est jouée dans les dernières secondes, les Celtics ont conservé la main face aux Nets. Mais, là encore, ça n’a pas été de tout repos. En effet, pendant l’essentiel de la rencontre, ce sont les joueurs de Brooklyn qui ont fait la loi au TD Garden. Kevin Durant (27 points, 5 passes), Bruce Brown (23 points, 8 rebonds) et leur collectif riche de cinq joueurs au-delà de la barre des dix points inscrits ont pris l’avantage au tableau d’affichage dès l’entame de la rencontre pour très vite creuser un écart à deux chiffres. Les Celtics, en difficulté, se sont accrochés et se sont rapprochés à seulement six points au tout début du deuxième quart-temps mais les coéquipiers de Jaylen Brown (22 points, 6 passes) ont pris un nouvel éclat à l’approche de la mi-temps, permettant aux Nets d’atteindre leur avance maximale de 17 longueurs peu avant le retour aux vestiaires.

C’est au retour sur le parquet que la donne a changé. Plus concernés en attaque, les Celtics ont progressivement réduit l’écart, égalisant pour la première fois à un peu plus de trois minutes de la fin du troisième quart-temps, au terme d’un 7-0. Mais, si les Nets ont alors su garder la main, la bascule a eu lieu au début du quatrième quart-temps. Emmenés par Jayson Tatum (19 points, 6 rebonds, 10 passes), les Celtics ont totalement renversé Brooklyn avec un 23-6 qui a changé la donne. Les joueurs de Nouvelle-Angleterre se sont alors envolés vers un deuxième succès en autant de rencontres (114-107) avant de rallier « Big Apple » pour les deux prochaines manches.