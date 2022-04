Le champion entame la défense de son titre par une victoire ! Milwaukee s'est imposé 93-86 dans le Match 1 de son premier tour des play-offs contre Chicago, dans l'une des séries qui s'annoncent les plus déséquilibrées. Mais la rencontre s'est finalement avérée plus serrée qu'attendu. Milwaukee a en effet très bien débuté le match, pour compter seize points d'avance en fin de premier quart, mais Chicago est revenu petit à petit (51-43 mt) et a fini par égaliser au milieu du troisième quart (64-64, 31eme), puis à passer devant (64-69, 33eme) grâce à Coby White. Cependant, les Bulls ne sont pas parvenus à augmenter l'écart au-delà des cinq points, si bien que Milwaukee a réussi de suite à revenir (71-71, 35eme) et reprendre trois points d'avance à la fin du quart (74-71).

Le dernier quart a été très serré, même si pendant près de trois minutes, aucun point n'a été inscrit, avant que Jrue Holiday ne trouve enfin la mire (77-74, 41eme). Grâce à un panier de Nikola Vucevic, Chicago a repris un point d'avance à 5'56 de la fin (77-78), mais les Bucks ont ensuite repris les commandes, avec un 8-0 (85-80). Les Bulls sont encore revenus (87-86 à 1'36 du buzzer), mais ils ont encaissé un 6-0 rédhibitoire dans les dernières secondes, pendant que LaVine, Vucevic et DeRozan manquaient leurs tirs. Ce n'était pas parfait, mais l'essentiel est assuré pour le champion en titre, à qui il reste donc quinze victoires à aller chercher pour conserver le trophée. Giannis Antetokounmpo termine avec 27 points et 16 rebonds pour les Bucks et Nikola Vucevic avec 24 points et 17 rebonds pour les Bulls. Le Match 2 aura lieu mercredi.