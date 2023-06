Le Heat entame cette deuxième manche avec un changement de cinq majeur. Kevin Love est titulaire à la place de Caleb Martin, mauvais dans le Game 1 et surtout malade et absent de l'entraînement la veille. Max Strus, lui aussi maladroit dans la première manche, lance Miami avec plusieurs tirs primés dans les premières minutes de cette partie. Le Heat domine le premier quart-temps (23-26).

L'intensité défensive des Nuggets augmente en deuxième quart-temps. Ils volent des ballons, frappent à 3-pts et Miami ne respire plus, en encaissant un 21-6 en quatre minutes. L'écart monte même à quinze points pour les locaux. Heureusement pour Erik Spoelstra, un très bon Gabe Vincent (23 unités) redonne de l'air avant la pause (57-51). Après la mi-temps, Vincent et Love trouvent la cible derrière l'arc et Miami peut ainsi revenir.

Nikola Jokic (41 points, 11 rebonds) enchaîne alors les paniers et marque 18 points dans le troisième quart-temps ! Ce n'est pas toujours élégant, mais le double MVP domine clairement ses adversaires directs près du cercle. Denver a bien le contrôle sur la partie (83-75). Duncan Robinson, qui n'avait pas encore shooté du match, se montre en début de dernier acte, avec dix points.

Pendant que Jokic est sur le banc, le Heat passe alors un 15-2 en quatre minutes ! Le pivot de Denver permet de réagir, mais la tendance a changé. Miami a désormais la main et Jimmy Butler (21 points) inscrit des paniers importants. Kyle Lowry et Bam Adebayo l'imitent, sans oublier Caleb Martin. Les Nuggets ont un genou à terre. Mais Aaron Gordon et Jamal Murray relancent les choses avec des tirs à 3-pts. Le meneur de jeu a même la balle d'égalisation derrière l'arc, mais il se manque. Miami l'emporte donc 108-111 et égalise.