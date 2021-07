« Giannis Antetokounmpo a le rôle de Robin, laissez Khris Middleton être Batman », avait déclaré l’ancien champion NBA Kendrick Perkins. C’est effectivement ce costume de héros qu’a enfilé l’ailier américain en cette fin de finale de Conférence Est marquée par l’absence de Giannis Antetokounmpo, blessé au genou gauche lors du Match 4. Khris Middleton a pris son équipe en main pour la conduire en Finales NBA pour la première fois depuis 1974, en marquant 32 points (10 sur 22 aux tirs dont 4 sur 10 à 3 points), prenant 4 rebonds, délivrant 7 passes et interceptant 3 ballons lors de la victoire 118-107 des Bucks samedi à Atlanta dans le Match 6 de la finale de la Conférence Est. Arrivé à Milwaukee en 2013, le natif de Charleston a vécu la montée en puissance de la franchise du Wisconsin ces dernières saisons, et le voici récompensé d'une première finale !

Un troisième quart-temps de feu

"Ce soir, je voulais juste gagner, peu importe le nombre de points que je marque, les statistiques, ça s'envole. ", s'est réjoui Middleton, auteur notamment de 23 points dans le troisième quart-temps (remporté 44-29 par les Bucks, ndlr). Mes coéquipiers et mes coachs m'ont dit de rester agressif. J'adore ça. Chacun de ces gars travaille tous les jours, chacun reste prêt, chacun reste concentré. Nous jouons tous les uns pour les autres." Un jeu collectif dont il a été le déclencheur samedi soir, ce qui lui a valu les félicitations de son coach et de ses coéquipiers. "Khris a réussi une série dans le troisième quart, pour bien le débuter (16 points pour porter le score de 47-45 à 63-47, ndlr). Je pense que c'était le tournant du match », a reconnu Mike Budenholzer. « Il est capable de faire ça grâce à tout le travail qu’il abat chaque jour. Et grâce à la confiance que notre équipe, et des gars comme Giannis, comme Jrue (Holiday, auteur de 27pts, 9rbds et 9pds samedi, ndlr) lui donnent pour tirer », a réagi de son côté Pat Connaugton.

Et maintenant, Phoenix !

Reste désormais à Khris Middleton et ses coéquipiers, avec ou sans Giannis Antetokounmpo, à gravir la dernière marche et aller chercher le deuxième titre de l'histoire de la franchise, après celui glané en 1971. Ce sera contre Phoenix, une équipe qui a battu les Bucks à deux reprises en saison régulière, mais seulement d'un point (127-128 ap à Milwaukee, 125-124 à Milwaukee). Deux matchs où Khris Middleton avait terminé deuxième meilleur marqueur de Milwaukee derrière le Greek Freak. Mais c'est encore lui qui pourrait enfiler le costume de héros si le Grec est encore absent.