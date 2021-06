Cette fois, Giannis Antetokounmpo n'avait pas l'intention de se laisser faire. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre du match 2 de la finale de la conférence Est des play-offs de NBA, les Bucks de Milwaukee ont égalisé à 1-1 dans la série, après leur victoire particulièrement solide contre les Hawks d'Atlanta (125-91). Le « Greek Freak » était donc au rendez-vous, lui qui a même terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 25 points, 9 rebonds et 6 passes décisives.

Cette fois, l'ailier fort (ou pivot) a donc imposé sa loi, contrairement au premier match où c'était bel et bien Trae Young qui l'avait dominé, de la tête et des épaules. D'entrée de jeu, l'international grec a donné le ton à cette rencontre, avec même de premiers paniers particulièrement rageurs. Et quand il ne pouvait pas prendre lui-même directement ses responsabilités, il y était envoyé par ses coéquipiers, tel que le meneur (ou arrière) américain Jrue Holiday (31 ans).

Antetokounmpo était intenable



En toute fin de premier quart-temps, les Bucks ont semblé déjà commencer à baisser quelque peu de rythme, alors qu'ils menaient de 10 points (24-14, 26-16), mais sans parvenir alors à prendre un avantage plus conséquent. Ce n'était que partie remise, toutefois. Toujours, et plus que jamais d'ailleurs, sous la houlette d'Antetokounmpo, Milwaukee a alors passé un véritable coup d'accélérateur, et cela s'en est ainsi plus que fait ressentir, au niveau du tableau d'affichage.

Les partenaires du « Greek Freak » sont même rentrés au vestiaire, avec une avance qui était alors montée jusqu'à +32 (77-45), avait de l'accroître encore un peu plus, dans le troisième et avant-dernier quart-temps (+40 ; 99-59, 103-63). Avec à la baguette Antetokounmpo, qui a parfaitement su tenir son rôle de maître à jouer et qui a ainsi emmené, dans son sillage, tout un collectif survolté et dont l'envie de se rattraper était indéniable. Cela a donc marché.