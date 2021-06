Phoenix n'est plus qu'à une victoire de la troisième finale NBA de son histoire (après 1976 et 1993) ! Les Suns, assez largement battu par les Clippers au Staples Centers dans le Match 3, sont allés chercher une victoire défensive très précieuse, qui leur permet de se procurer deux balles de match, dont à domicile. Ils se sont en effet imposés 80-84 en Californie, devant 18 222 spectateurs, lors du match au plus petit score de la saison. Si les défenses ont été efficaces, il faut dire que les les équipes n'étaient pas dans un grand soir d'adresse.

Les Clippers ont ainsi terminé avec 32,5% de réussite aux tirs dont 16,1% à 3 points, et 65,6% aux lancers-francs, et les Suns n'ont pas fait beaucoup mieux, avec 36% de réussite aux tirs dont 20% à 3 points, et 85,7% aux lancers-francs. Lors de ce match qui était, on l'aura compris, pas le plus beau de l'année, Phoenix a très bien commencé en menant de douze points dans le premier quart (2-14), puis les Clippers sont revenus à -5 au début du deuxième (26-31), avant de prendre un nouvel éclat avant la mi-temps (36-50). L'écart a grimpé jusqu'à +15 en faveur des Suns au début du troisième quart, mais les Clippers, enfin en réussite, sont revenus à -1 (65-66).

Les Clippers n'ont jamais réussi à passer devant



Le dernier quart a donc été riche en suspense, même si Phoenix a toujours été en tête, avec entre un et cinq points d'avance. Les Californiens ne sont jamais parvenus à saisir l'opportunité de passer devant. Les dernières secondes ont ressemblé à un concours de lancers-francs, avec un 4 sur 8 pour les Clippers et un 5 sur 6 pour Chris Paul, qui a scellé la victoire de son équipe. Devin Booker, même s'il a reçu sa sixième faute dans la dernière minute et n'a marqué aucun tir à 3 points malgré cinq tentatives, termine meilleur marqueur de la partie avec 25 points. Mais c'est son coéquipier Deandre Ayton qui s'est encore montré très précieux, avec 19 points et surtout 22 rebonds, son nouveau record en play-offs. Chris Paul a été bon, avec 18 points et 7 passes.

En face, malgré un terrible 5 sur 20 aux tirs dont 1 sur 9 à 3 points, Paul George finit avec 23 points, 16 rebonds et 6 passes. Reggie Jackson l'a bien aidé, avec 20 points et 5 rebonds. Les deux équipes vont désormais reprendre le chemin de l'Arizona, pour ce qui pourrait être le dernier voyage de la saison des Clippers, puisque Phoenix se qualifiera pour la finale en cas de victoire lundi.



BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

Finales de Conférence



Conférence Ouest



PHOENIX SUNS (2) - LOS ANGELES CLIPPERS (4) : 3-1

Match 1 - Phoenix Suns - Los Angeles Clippers : 120-114

Match 2 - Phoenix Suns - Los Angeles Clippers : 104-103

Match 3 - Los Angeles Clippers - Phoenix Suns : 106-92

Match 4 - Los Angeles Clippers - Phoenix Suns : 80-84

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 16 minutes de jeu, 3 points (1 sur 6 aux tirs dont 1/4 à 3pts), 6 rebonds, 1 passe

Match 5 : Phoenix Suns - Los Angeles Clippers le 28 juin

Match 6 (si nécessaire) : Los Angeles Clippers - Phoenix Suns le 30 juin

Match 7 (si nécessaire) : Phoenix Suns - Los Angeles Clippers le 2 juillet