Surpris sur son parquet au premier match de cette demi-finale des play-offs NBA, comme New York et Philadelphie avant lui, par l'équipe poil à gratter des phases finales, Milwaukee est ainsi revenu à une manche partout, avant que la série ne se déplace en Géorgie, à partir de dimanche. Le match était encore à prendre (51-40 pour Milwaukee) lorsque les Hawks ont vécu quatre minutes hors du temps, durant lesquelles les Bucks leur ont passé un 20-0 (71-40, 22e).

Jusqu'ici rayonnant dans ces playoffs, Trae Young a dévissé, perdant quatre ballons quasiment coup sur coup sur des passes mal ajustées ou téléphonées. Autant de munitions pour alimenter le jeu rapide de Milwaukee, qui avait déjà démarré la partie sur un rythme enlevé, avec quelques belles finitions de Giannis Antetokounmpo. Beaucoup plus juste qu'au Game 1, le double MVP de la NBA jouait sans fioriture, à l'efficacité, servi par un mélange de puissance physique, taille et agilité sans équivalent au monde.

Milwaukee euphorique



Après un Match 1 catastrophique (28 tirs à trois points ratés sur 36), les Bucks avaient retrouvé la mire (52% à longue distance en première mi-temps) et ont enchaîné une phase d'euphorique offensive totale. Lorsque la poussière est retombée, la rencontre avait définitivement basculé, et Milwaukee retournait aux vestiaires avec un avantage de 32 points (77-45). Trae Young affichait déjà huit balles perdues, et après un début de match saignant (3 sur 4 aux tirs), le meneur de 22 ans avait aussi perdu ses sensations aux tirs (2 sur 8 jusqu'à la pause), de loin mais aussi à la finition de son désormais fameux tir en cloche. La défense de Milwaukee, avec Jrue Holiday en pointe et de belles rotations, avaient monté d'un cran la pression sur le feu follet des Hawks, contestant les trajectoires avec aplomb.

Côté Bucks, outre Antetokounmpo, Jrue Holiday était à la fête (19 pts à 8/12 en première mi-temps) et le pivot Brook Lopez usait de sa taille et de son adresse (13 pts à 5/6). Un peu en dedans lors du premier match de la série, Milwaukee avait retrouvé une attitude conquérante, à l'image de l'intérieur Bobby Portis, qui montrait les biceps après un panier et jouait avec le public du Fiserv Forum, en délire. Atlanta, lui, avait perdu, au moins le temps de ce match, la confiance extraordinaire qui l'habite depuis le début de ces playoffs et qui lui a permis de faire tomber consécutivement Knicks et Sixers, pourtant mieux classés que lui. Dès la fin du troisième quart-temps, la messe était dite (103-63) et les deux entraîneurs rappelaient l'essentiel de leurs titulaires, déjà tournés vers le Game 3, qui aura lieu dimanche à Atlanta.