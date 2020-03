Si leur premier affrontement avait déjà été intense, le second entre LeBron James et Zion Williamson a été encore plus fou. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, les Los Angeles Lakers se sont imposés chez les New Orleans Pelicans (114-122), avec un triple-double pour l'un et un record de points en carrière pour l'autre. Au Smoothie King Center, le duel s'annoncé très excitant et le « roi » de la NBA a dû s'employer pour venir à bout de celui que beaucoup voient comme son héritier, avant une chaleureuse accolade à la fin.





James et Williamson affolent les compteurs



En l'absence d'Anthony Davis, laissé au repos pour ce match afin de ménager son genou droit, le numéro 23 des Lakers a été omniprésent. En 36 minutes, le quadruple MVP a signé un nouveau triple-double dans sa carrière, avec 34 points (à 14 sur 21 aux tirs), 12 rebonds et 13 passes décisives. En face, Williamson a donc signé un nouveau record avec ses 35 points (à 12 sur 16 aux tirs) et 7 rebonds. En interview, à l'issue de la rencontre, James est revenu sur son rôle auprès de la nouvelle génération qui pointe petit à petit le bout de son nez.

James, un guide pour les jeunes



« C'est mon boulot de transmettre le jeu aux gars qui vont arriver après moi. Personne ne m'a dit de le faire. J'ai le sentiment que c'est ma responsabilité. Quand on voit les gars dans la Ligue, Zion, Trae Young, Luka Doncic, Jayson Tatum, Donovan Mitchell... La Ligue est bien. Et si je peux donner un peu de ma sagesse et de mon jeu quand je joue ou après les matchs, je pense que c'est mon boulot car ce sport m'a tant donné depuis que j'ai commencé à y jouer. Et si quelqu'un veut dire que de faire ça, faire « ami-ami » avec l'adversaire, c'est un signe de faiblesse, il peut aller se faire voir », a lancé le joueur des Lakers.