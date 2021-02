Sensation cette nuit au Capital One Arena. Au terme d'un match où les locaux ont compté jusqu'à 18 longueurs de retard dès les premières minutes, ce sont bien les Washington Wizards qui sont sortis vainqueurs de cet affrontement contre les Brooklyn Nets, dans un match sans prolongation et au score digne d'un All-Star Game (149-146). Malmenés une majeure partie de la rencontre, les joueurs de Scott Brooks ont finalement empoché la victoire sur leur parquet en menant un peu plus de 30 secondes au final. La faute aux 12 dernières secondes d'une affiche complètement dingue.



Alors que le score était de 146-141 pour les visiteurs après deux lancers-francs réussis par Kyrie Irving (26 points et 8 passes décisives), un tir à trois points de Bradley Beal (37 points), suivi d'une interception de Garrison Matthews sur la remise en jeu, sans doute trop rapide, de Joe Harris et un nouveau trois points marqué par Russell Westbrook (41 points, 10 rebonds et 8 passes décisives) ont totalement chamboulé cette fin de match, qui a finalement basculé en huit secondes pour les Wizards. Derrière, dans les ultimes secondes, si Irving a tenté de trouver Timothé Luwawu-Cabarrot pour un ultime lay-up, le Français ne marquait pas et n'obtenait pas de faute, bien que bousculé dans les airs par Rui Hachimura sur sa tentative.

Harris, fautif sur ce « moment malheureux »



En une poignée de secondes, les Nets s'étaient totalement sabordés, alors que James Harden était au repos. Ensorcelés par des Wizards miraculés. « C'était une erreur stupide de ma part. Cette défaite ne vient pas que de cette possession. Mais, en même temps, si je n'avais pas perdu ce ballon, nous ne serions pas assis là à en parler », reconnaissait Harris, à l'issue de la rencontre, au sujet de son ballon perdu au pire des moments, alors que Steve Nash, son entraîneur, évoquait « un moment malheureux » pour son joueur.



A l'inverse, Washington avait le sourire à l'image de leur entraîneur. « Russell (Westbrook) voulait ce match. C'est ce qu'il a fait. Il peut le faire tous les soirs. Il ne tirera pas bien tous les soirs, mais il ne sera pas absent pour autant », expliquait pour sa part Brooks. Victorieux, les Wizards ont donc mis fin à une série de quatre défaites de suite et devront désormais confirmer ce bon résultat pour quitter leur 14eme place de la conférence Est. Pour cela, le retour en forme de leur meneur sera primordial.