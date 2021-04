Kevin Durant, auteur de 31 points, a été déterminant dans la victoire de Brooklyn à Minnesota (127-97), mardi dans un match de saison régulière NBA prévu la veille, mais reporté après la mort d'un jeune homme noir lors de son interpellation dimanche. Lundi, outre cette rencontre, deux autres de baseball et de hockey sur glace ne se sont pas déroulées à l'initiative des clubs locaux, au lendemain du décès de Daunte Wright, tué par la police, alors qu'il circulait en voiture dans la banlieue de Minneapolis, métropole restant depuis sous haute tension. Dans ce contexte difficile, le jeu a néanmoins repris au Target Center, où les Nets ont renoué avec la victoire après une déculottée subie face aux Lakers ce week-end. Ce qui leur permet de partager à nouveau la tête du classement à l'Est avec Philadelphie (37 victoires, 17 défaites).

Pour son troisième match après quasiment deux mois d'absence due à une déchirure aux ischios-jambiers, Durant a montré qu'il était toujours aussi efficace en attaque (11/15 aux tirs, 4 rbds, 4 passes). En l'absence de James Harden (cuisse) et Kyrie Irving (raisons personnelles), Joe Harris (23 pts) et Landry Shamet (21 pts) ont bien pris le relais. Le Français Timothé Luwawu-Cabarrot a contribué (9 pts, 6 rbds). Côté Wolves, le rookie Anthony Edwards a été le seul à surnager (27 pts, 8 rbds) en l'absence de Karl-Anthony Towns, resté auprès des siens en ce jour où, un an plus tôt, sa mère mourait du Covid-19.

Après le match, Kevin Durant s'est félicité des bonnes sensations ressenties physiquement sur le terrain: "J'ai l'impression que mon souffle et mes jambes se renforcent à chaque minute jouée". Les Nets doivent affronter Philadelphie en back-to-back dès mercredi, pour un duel au sommet à l'Est. Et la décision de faire jouer Durant ne sera prise qu'après évaluation faite par le staff médical de l'équipe, a expliqué son entraîneur Steve Nash. Malgré une longue liste de blessés, ce dernier, ancien double MVP du temps où il était joueur, a exclu de reprendre du service à 47 ans. "Je serais génial pendant quatre ou cinq minutes et ensuite tout partirait dans le décor. On va préserver le monde de ce spectacle horrible", a-t-il plaisanté.