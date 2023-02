Kyrie Irving parti pour Dallas et les recrues (Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith) pas encore arrivées à Brooklyn, Jacque Vaughn s'est encore appuyé sur Cam Thomas. Mais surtout sur les shoots à 3-pts. En début de match, ça fonctionne très bien avec un 8/12 pour commencer et les Clippers sont quelque peu dépassés au début du premier quart-temps. Puis ils reprennent leur marche en avant avec un 10-0 pour conclure ces douze premières minutes et passer devant (27-29).

En deuxième quart-temps, Paul George inscrit neuf points et les Californiens prennent le large. Les Nets réagissent avec un 13-4 pour terminer la première période et revenir à deux points (53-55). Le troisième quart-temps se transforme en duel entre George (29 points) et Thomas, déjà auteur de 22 points en première mi-temps. L'ailier des Clippers inscrit 13 points mais l'arrière de Brooklyn un de plus, sans oublier Edmond Sumner qui ajoute dix unités, ainsi les Nets restent au contact malgré une adresse qui commence à faiblir.

Thomas enfonce le clou en dernier acte avec des paniers dans tous les sens et Brooklyn prend huit points d'avance. Mais les derniers instants sont manqués du côté des Nets. Des paniers ratés et beaucoup trop de ballons perdus plombent Brooklyn. Kawhi Leonard (24 points), lui, ne manque pas le « money time » avec sept points dans les cinq dernières minutes. Sur les six dernières de la partie, Los Angeles a passé un 25-9 aux Nets !

Les 47 points de Cam Thomas, après ses 44 unités contre Washington, n'auront donc pas suffi. Les Clippers de Nicolas Batum (9 points et 11 rebonds) terminent bien leur « road trip » avec une quatrième victoire en six matches à l'extérieur. Pour les Nets, c'est une deuxième défaite en trois matches et ils attendent surtout les recrues et le retour de Kevin Durant pour montrer leur nouveau visage.