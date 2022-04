Les Boston Celtics ont continué mercredi sur leur lancée dans la course à la deuxième place de la Conférence Est avec une victoire 117-94 contre les Chicago Bulls, grâce à Jaylen Brown et ses 25 points marqués. Les six équipes directement qualifiées pour les playoff étant connues, le seul suspense réside dans l'ordre des têtes de série. Miami, devant Boston à deux matchs de la fin de la saison régulière, n'a besoin que d'une victoire, contre Atlanta ou Orlando, pour s'assurer cette première place. Tous les regards se tournent alors sur la bataille pour la deuxième place, que se disputent les Boston Celtics, les Milwaukee Bucks et les 76ers de Philadelphie. Après leurs succès mardi, Milwaukee et Philadelphie comptent 49 victoires, une de moins désormais que Boston après celle sur Chicago.

Brown a été le fer de lance de la domination des Celtics, qui ont mené de bout en bout et dont cinq joueurs ont atteint des chiffres doubles, dont Al Horford (17 points, 10 rebonds) et Jayson Tatum (16 points, 10 rebonds et 8 passes). Les Bulls, qui occupent la sixième et dernière place qualificative de la Conférence Est, alignent une troisième défaite de rang. "Nous sommes arrivés avec beaucoup d'énergie", s'est félicité le Celtic Horford après le match, soulignant que l'équipe était déterminée à maintenir sa forme malgré la grave blessure au genou de Robert Williams en mars. "Depuis un mois, nous jouons un basket du niveau des Playoffs. C'est ce que j'attends de nos gars", a-t-il ajouté.