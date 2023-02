Le futur record de LeBron James occupait logiquement tous les esprits. Mais il y avait tout de même un match à jouer entre les Lakers et le Thunder. Shai Gilgeous-Alexander l'a rapidement compris en inscrivant 13 points dans le premier quart-temps, bien secondé par les neuf de Mike Muscala. La défense de Los Angeles est déjà en difficulté en laissant « SGA » et sa bande marquer sans problème (34-36). Grâce à James, auteur de déjà 20 points à la pause, les Californiens résistent, mais clairement, avec douze points de Jalen Williams (25 unités) dans le deuxième acte, le Thunder est au-dessus à la pause, avec déjà 76 unités au compteur et des pourcentages de réussite au shoot énormes (66-76).

« King James » continue sa course vers le record en troisième quart-temps avec 16 points. Et dans les ultimes secondes, il inscrit le panier qui entre dans l'histoire : il devient ainsi le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, devant Kareem Abdul-Jabbar. Los Angeles est en plus revenu dans la partie (99-104). Mais comme la défense des Lakers n'est toujours pas performante et qu'Anthony Davis n'existe pas en attaque (seulement 13 points), le Thunder peut conclure et par conséquent gâcher la fête et le record de la star locale (130-133).

LeBron James (38 points) a certes eu son record donc, mais n'a marqué que deux points en dernier quart-temps, quand Westbrook a tout donné (27 points et 8 passes). Mais sans défendre plus et mieux, impossible de l'emporter pour Los Angeles. Comme souvent cette saison, Shai Gilgeous-Alexander s'est régalé offensivement avec 30 points dans ce succès du Thunder et c'est une deuxième défaite de suite pour James et sa bande.