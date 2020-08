Un des chocs de cette avant-dernière nuit de la saison régulière NBA, c’est l’élimination des San Antonio Spurs ! Alors qu’ils avaient une petite chance d’accrocher le « play-in » en lieu et place des Memphis Grizzlies, les coéquipiers de Keldon Johnson (24 points) et Dejounte Murray (12 points, 14 rebonds) ont manqué le coche face à une équipe d’Utah remaniée, sans Mike Conley, Emmanuel Mudiay et Rudy Gobert, tous préservés en vue des play-offs. Si les joueurs de Gregg Popovich se sont accrochés en début de premier quart-temps pour mener quelques secondes d’un petit point, les coéquipiers de Rayjon Tucker (18 points) et Tony Bradley (6 points, 10 rebonds) n’ont cessé de faire la course en tête après un bon coup d’accélérateur en fin des douze premières minutes pour mener de 17 longueurs à l’issue du premier quart-temps. Dès lors, le Jazz a caracolé en tête et, malgré un sursaut d’orgueil de San Antonio en toute fin de match avec un 8-2 pour conclure, s’imposer de six longueurs (118-112) et terminer à la sixième place à l’Ouest. Pour les Spurs, l’heure est venue de quitter Orlando et de se focaliser déjà sur la saison prochaine.