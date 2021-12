Il faut dire que, juste devant les Grizzlies, le Jazz n’amuse pas la galerie ! Porté une nouvelle fois par un Rudy Gobert sensationnel (22 points, 14 rebonds) et un collectif à l’avenant, six joueurs ayant dépassé les quinze points), la franchise basée à Salt Lake City a pris le meilleur sur les Portland Trail Blazers dans un match totalement à sens unique. C’est simple, les joueurs de l’Oregon n’ont jamais mené au score pendant 48 minutes malgré Norman Powell (32 points) et Damian Lillard (32 points, 6 rebonds). Si les Blazers ont tenu la dragée haute aux Suns et se sont maintenus sous les quinze points de retard pendant les trois premiers quart-temps, le Jazz n’a pas réduit l’allure dans les douze premières minutes pour atteindre un maximum de 22 points d’avance. La fin de match plus mesurée a permis à Portland de réduire un peu la facture mais pour un revers de quinze longueurs (105-120) sur leur parquet. Avec cette cinquième victoire de rang, la 13eme en quinze matchs, Utah est un solide troisième à l’Ouest quand les Blazers, battus pour la troisième fois de suite, restent en bas de classement à la 12eme place. Mis à part Rudy Gobert, la seule prestation notable d’un Français sur les parquets NBA est celle de Frank Ntilikina (9 points) avec une équipe des Dallas Mavericks privée de Luka Doncic qui s’est inclinée de peu à Sacramento (95-94).