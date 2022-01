Cela n'a finalement pas suffi. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Evan Fournier a terminé meilleur marqueur de sa franchise, à savoir les Knicks de New York, mais également deuxième meilleur marqueur de cette nouvelle rencontre, avec des statistiques personnelles de 25 points, 7 rebonds et 3 passes décisives. Pourtant, cela n'a donc pas été suffisant pour éviter aux siens une nouvelle défaite, la troisième de rang, la sixième sur leurs sept dernières sorties, cette fois sur le parquet des Bucks de Milwaukee (123-108). D'autant plus que les tenants du titre ont été portés par le Grec Giannis Antetokounmpo, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé (38 points, 13 rebonds, 5 passes décisives).