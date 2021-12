Le "Greek Freak" a eu raison des Rockets. Les Texans, qui restaient sur sept victoires de rang, ont vu leur magnifique série prendre fin vendredi sur leur parquet, où Garrison Mathews (23 points) et Houston se sont heurté à une montagne portant le nom de Giannis Antetokounmpo. Encore gigantesque (41 points, 17 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres qui lui ont permis de devenir le meilleur contreur de l'histoire de la franchise du Wisconsin), le Grec a assommé les locaux, nettement battus (123-114) par les champions en titre. Battu deux jours plus tôt à Miami, Milwaukee réagit ainsi immédiatement avant de se rendre dimanche chez une équipe de New York qui s'est encore inclinée (90-87, 9 points seulement pour Evan Fournier), vendredi à Toronto.