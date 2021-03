Les Houston Rockets ont bien cru pouvoir enregistrer une deuxième victoire sur leurs trois dernières sorties, dans un duel de mal classés. Finalement, il n'en sera donc rien, puisque la franchise basée dans l'État du Texas s'est de nouveau inclinée, cette fois sur le parquet des Minnesota Timberwolves (107-101), dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA. Pourtant, au vu de la physionomie de cette rencontre, les visiteurs avaient véritablement toutes leurs chances de triompher. Et pour cause, lors du quatrième et dernier quart-temps, Houston menait encore de seize unités (85-101). Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le compteur points des Rockets est finalement resté bloqué à ce total de 101. En face, Minnesota n'avait clairement pas dit son dernier mot et s'est lancé dans une remontée incroyable, pour finalement l'emporter (107-101).

Du jamais vu depuis 2009

The @Timberwolves 22-0 run to close out their 107-101 win tonight was the first 22-0 (or better) game-ending run since the L.A. Clippers did so in their 98-88 win on Nov. 29, 2009. @EliasSports pic.twitter.com/xw7O0YCMdt

Un 22-0 historique puisqu'une telle fin de match, qui a débouché ensuite sur une victoire, n'avait plus jamais été vue depuis un petit peu plus de onze ans. Le 29 novembre 2009, les Los Angeles Clippers en avaient fait, plus ou moins, de même, pour une victoire finale, à l'époque, de 98-88. Pour arriver à ses fins, Minnesota a notamment pu s'appuyer sur un homme en particulier. En effet, Karl-Anthony Towns a terminé meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé. Alors que le triple-double n'était pas forcément si loin que cela, ses statistiques personnelles s'élèvent à 29 points, 16 rebonds et 8 passes décisives. Après trois défaites de rang, les Timberwolves, quinzièmes et derniers du classement de la conférence Ouest, renouent donc avec le succès, d'une manière historique. Quant à Houston, quatorzième et avant-dernier du classement de la conférence Ouest, la descente aux enfers se poursuit, avec cette 22eme défaite sur ses 23 dernières rencontres. Quant à la revanche entre les deux franchises, elle aura lieu dès la nuit prochaine.