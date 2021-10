Philadelphia a joué avec le feu. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Sixers ont finalement eu le dernier mot, face aux Pistons de Detroit (110-102). Le tout porté notamment par son pivot camerounais Joel Embiid, aujourd'hui âgé de 27 ans et qui termine meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 30 points, 18 rebonds et 3 passes décisives. Une rencontre particulièrement solide pour le natif de Yaoundé au Cameroun, lui qui était davantage en retrait, en ce début de nouvel exercice. Cette rencontre était déjà la cinquième, dans cette toute nouvelle saison régulière de NBA pour les Sixers de Philadelphia, et elle se solde par une troisième victoire finale pour donc également deux défaites.





Embiid, un genou qui pose problème ?

En ce qui concerne plus spécifiquement Joel Embiid, d'un point de vue comptable, il s'agit évidemment de son meilleur match, lui qui avait terminé à 22 points, 6 rebonds, 5 passes décisives sur le parquet des Pelicans de New Orleans (97-117), 19 points, 8 rebonds, 4 passes décisives contre les Nets de Brooklyn (109-114), 22 points, 9 rebonds, 6 passes décisives du côté du Thunder d'Oklahoma City (103-115) puis 14 points, 6 rebonds, 3 passes décisives chez les Knicks de New York (112-99). Une montée en puissance plus que bienvenue pour les siens. Surtout, elle intervient dans un moment visiblement compliqué pour lui, d'un point de vue physique, lui qui est blessé depuis le premier match. En effet, il y a seulement deux jours de cela, Ramona Shelburne, journaliste à ESPN et qui s'est d'ailleurs longuement entretenu avec le principal intéressé, a ainsi notamment confié : « Il m’a dit qu’après ce match à la Nouvelle-Orléans, il n’a pas pu marcher pendant deux jours. Mais il a quand même joué contre Oklahoma City et, évidemment, contre les Knicks et les Nets. Il joue parce que Ben Simmons ne joue pas, et ils ont besoin de l’un des deux sur le terrain. Il doit montrer son leadership. » Joel Embiid semble bien être de retour. Reste désormais à savoir s'il parviendra à confirmer ce samedi soir, contre les Hawks d'Atlanta.