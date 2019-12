Si Philadelphie peut toujours se vanter de ne pas avoir perdu à domicile cette saison, il le doit grandement à Ben Simmons. Cette fois, l'Australien n'a pas réussi l'exploit de marquer à trois points (cela aurait été son deuxième panier du genre dans sa carrière). En revanche, il a fait très mal aux Pacers en fin de match alors que les joueurs de l'Indiana, portés notamment par un TJ Warren irrésistible à trois points (4 sur 4, pour 29 points) et Malcolm Brogdon (28), menaient d'un point (114-113) et qu'il restait moins d'une minute à jouer. Moment qu'a choisi Simmons, très en vue dans cette partie (15 points, 13 passes) au même titre que Joel Embiid (32 points, 11 rebonds) et Tobias Harris (22 points), pour intercepter trois ballons coup sur coup (4 au total dans la partie), dont le dernier de la partie, sur l'ultime possession des Pacers, et permettre aux Sixers, cinquièmes à l'Est (Indiana est sixième), de rester invaincus chez eux après ce nouveau succès au Wells Fargo Center, certes dans la douleur (119-116).