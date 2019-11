Toronto n’a pas eu la partie facile face à Sacramento. Les Kings ont en effet offert une farouche résistance avant de capituler, les champions en titre s’imposant 124-120 au terme d’un match indécis jusque dans les derniers instants.

Et une fois encore, les Raptors peuvent bien remercier Pascal Siakam et Kyle Lowry. Le premier a en effet compilé 23 points à 8 sur 13 aux tirs et 13 rebonds et le second a terminé avec 24 points à 8 sur 15. Dans leur sillage, Serge Ibaka a également été précieux avec ses 21 points en 24 minutes en sortant du banc et Og Anunoby a ajouté 18 unités.

De quoi rendre vains les 26 points d’Harrison Barnes, meilleur marqueur du match, ou les 22 points de Bogdan Bogdanovic en sortie du banc.