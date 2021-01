Comment mener un match de 22 points et le perdre en prolongation ? Demandez aux Bulls ! Chicago s’est en effet incliné 127-125 à Oklahoma City, après avoir mené 78-56 à la 27eme minute ! Les joueurs de l’Illinois se sont totalement écroulés dans le troisième quart, ne menant plus que de deux points, puis ont retrouvé un second souffle pour faire grimper l’écart jusqu’à +16 à 4’40 de la fin (99-115), avant de tout gâcher. Le Thunder a en effet signé un 10-0 dans les deux dernières minutes (5pts de Shai Gilgeous-Alexander notamment, qui finira avec 33pts, 5rbds, 10pds), pour revenir à 118-118 à 16 secondes du buzzer. Zach LaVine (35pts, 7rbds, 6pds) a manqué le tir de la victoire et tout s’est donc joué en prolongation. Une prolongation qu’OKC a débutée par un 5-0, pour finalement la remporter 9-7, LaVine manquant encore le shoot de la victoire au buzzer. C’est la quatrième défaite suite des Bulls, et sans doute la plus rageante.