Dans l'autre rencontre de la nuit, le Thunder d'Oklahoma City a pris le dessus sur les Celtics de Boston (98-84). Un match qui a démontré les bonnes dispositions actuelles de Shai Gilgeous-Alexander, qui termine avec un bilan de 17 points, 7 rebonds mais également d'une passe décisive. Le seul joueur à avoir signé un double-double se trouve du côté de Boston. Il s'agit d'Enes Kanter, avec 11 points et 10 rebonds. Cette soirée a vu le retour d'un certain Andre Roberson, du côté du Thunder, deux ans et demi après son dernier match sur un parquet de NBA. Le 27 janvier 2018, contre les Pistons, il s'était déchiré un tendon rotulien. Quant aux Celtics, Brad Stevens a pris le parti de faire tourner pour qu'un maximum de joueurs puisse jouer. Tout le monde a donc eu cette chance, excepté deux hommes, à savoir Tacko Fall mais également le Français Vincent Poirier. Si la préparation va se poursuivre pour l'ensemble des 22 franchises présentes du côté d'Orlando, la saison de NBA, quant à elle, est annoncée sur le retour à compter du 30 juillet prochain.