Les Clippers ont bien failli se faire surprendre. Dans la nuit de samedi à dimanche, pour la suite de sa préparation à la reprise de la saison NBA, la franchise basée à Los Angeles a finalement eu le dernier mot contre les Washington Wizards (100-105). Une victoire sur le fil grâce notamment à une certaine profondeur de banc. Une rencontre à oublier pour un certain Kawhi Leonard, auteur seulement de 6 petits points, à 3 sur 16 au tir, quand Paul George faisait un peu mieux (11 points, 2 rebonds, 3 passes décisives). Seul Français présent sur le parquet, Joakim Noah, malgré 22 minutes de jeu, termine avec un bilan d'1 point, 6 rebonds et 5 passes décisives. A la pause, les Wizards étaient devant (61-58), ce qui était d'ailleurs le cas jusqu'à l'entame du quatrième quart-temps, portés notamment par deux double-double réalisés par Isaac Bonga (15 points, 12 rebonds) et Rui Hachimura (15 points, 10 rebonds). Finalement, les Clippers ont retourné la situation dans les dernières minutes, pour ne plus laisser échapper cette victoire.