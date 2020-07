Dans le deuxième match de la journée, Indiana a dominé Portland 91-88 (43-45, mt). Annoncé dans un premier temps absent à Orlando pour ne pas endommager son tendon du quadriceps rompu en janvier 2019, Victor Oladipo a finalement fait le déplacement en Floride, pour aider les Pacers, actuellement cinquièmes de l’Est, à terminer le plus haut possible. Il a joué 19 minutes ce jeudi, pour 8 points (3 sur 10 aux tirs) et 6 rebonds au compteur. Lors de ce match où Indiana (privé de Sabonis et Turner) a attendu le dernier quart d’heure pour passer devant et a tremblé jusqu’à la fin, c’est Justin Holiday qui s’est le plus mis en valeur du côté des Pacers, avec 16 points. A Portland, une franchise qui va devoir cravacher pour attraper les play-offs (neuvième à trois victoires de Memphis, huitième), Mario Hezonja a brillé, avec 15 points, alors que le trio Carmelo Anthony (8pts à 3 sur 9) – Damian Lillard (4pts à 1 sur 5) – CJ McCollum (11pts à 5 sur 11) n’était pas très en réussite. Le jeune Français Jaylen Hoard termine avec 4 points et 4 rebonds, et a eu le tir à trois points de l’égalisation à trois secondes de la fin, en vain. Prochain match pour ces deux équipes : Portland – Toronto et Indiana – Dallas dimanche.