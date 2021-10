Le Français de la nuit : Gobert leader d’un Jazz invaincu



Il n’y a pas que les Warriors qui sont intouchables depuis le début de saison à l’Ouest. C’est également le cas du Jazz, qui a su se sortir du piège tendu par les Denver Nuggets. Et Rudy Gobert (23 points, 16 rebonds) n’a pas été étranger à ce troisième succès en autant de rencontres de la franchise basée à Salt Lake City. Si l’entame de match a vu les deux équipes se rendre coup pour coup durant les douze premières minutes, Will Barton (21 points) et les Nuggets ont su forcer l’allure pour virer en tête. Mais un 14-0 signé Utah dès l’entame du deuxième quart-temps a changé le ton du match. Les Nuggets, malgré la sortie sur blessure à un genou d’un Nikola Jokic des grands soirs (24 points, 6 rebonds, 6 passes) en début de deuxième mi-temps, ont su se reprendre pour faire à nouveau douter le Jazz dans un troisième quart-temps intense.

Toutefois, Utah a fait craquer son adversaire dans les douze dernières minutes. Un 19-4 à l’entame de l’ultime quart-temps a suffi pour permettre aux coéquipiers de Donovan Mitchell (22 points, 6 passes) de conserver leur invincibilité cette saison avec une victoire de douze points (122-110) alors que Denver chute pour la deuxième fois de suite. Rudy Gobert n’a pas été le seul Français à la fête lors de cette nuit NBA avec Evan Fournier (18 points et 4/6 à trois points) qui a encore régalé lors de la victoire des Knicks face aux Sixers (112-99).