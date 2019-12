Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cette nuit à l'American Airlines Center, Luka Doncic s'est blessé à une cheville droite, dès l'entame de la rencontre contre le Miami Heat. Finalement, ses partenaires des Dallas Mavericks ont fini par céder, au bout de la prolongation, face à leurs adversaires floridiens (118-122 ap).

Certainement choqués par la sortie prématurée de leur leader, les Mavs ont été aux abonnés absents, notamment en défense. En une minute trente sur le parquet, Doncic a eu le temps d'inscrire deux lancers-francs, avant de se tordre donc la cheville droite, sur le pied de Kendrick Nunn. La sortie prématurée du Slovène, qui est rentré aux vestiaires en sautillant, a donc fait beaucoup de mal à une franchise, qui s'appuyait grandement sur lui ces derniers temps. Et pour cause, le jeune joueur de 20 ans restait sur une impressionnante série de 20 matchs consécutifs à minimum 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives.

