Elu deux fois meilleur défenseur de l’année, et joueur All-Star 2020, Rudy Gobert est reconnu comme l’un des meilleurs contreurs de la ligue. Pour célébrer cette prouesse, YOP s’est associé à Gobert sur une initiative intitulée « Change le Game » qui verra YOP faire un don de 500€ à la 'Rudy’s Kids Foundation' pour chaque contre réalisé par Rudy lors des matchs à domicile de son équipe, l'Utah Jazz, durant la saison NBA 2020-21. Le chèque remis à la fondation à la fin de la saison sera utilisé pour soutenir des programmes d’aide à l’enfance en France, ainsi que des actions encourageant la pratique des activités sportives et de loisirs parmi les populations les plus vulnérables. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la mission de YOP d’inspirer les adolescents, sa cible principale, en les encourageant à faire leurs propres choix et à croire en leur potentiel.



« Nous sommes très fiers d’associer la marque YOP à l’une des meilleures institutions sportives au monde », a déclaré Myriam Riedel-Kienzi, directrice marketing de Yoplait en France. « Avec YOP nous nous donnons pour mission d’inspirer les ados et de les encourager à entreprendre les actions qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs et de changer les choses pour un monde meilleur. C’est pourquoi nous avons souhaité honorer, dès le coup d’envoi, ce partenariat avec la NBA en accompagnant Rudy Gobert, l’un de ses plus grands joueurs, dans sa démarche solidaire en faveur des enfants. »



« En tant qu’athlète, j’ai le grand privilège de pouvoir utiliser mes plateformes pour soutenir les enfants vulnérables, par l’intermédiaire de la Rudy’s Kids Foundation », a déclaré Gobert. « Les enfants devraient toujours être en mesure de poursuivre leurs rêves, quelles que soient leurs circonstances. Je suis très heureux de m’associer à YOP qui partage ma conviction qu’il n’y a pas de limite aux objectifs que les enfants peuvent se fixer pour réaliser leurs rêves ».