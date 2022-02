En basket-ball, un contre peut changer le cours d’un match et Rudy Gobert, élu trois fois meilleur défenseur de l’année, en a fait son arme absolue. Pour valoriser ce geste décisif, YOP a fait don à la Rudy’s Kids Foundation de 500 euros pour chaque contre réalisé par Rudy lors de matchs à domicile de son équipe, durant la saison 2020-2021. Un chèque de 54 500 euros a ainsi été remis à la fondation en septembre dernier pour soutenir des initiatives pour le loisir et l’activité sportive d’enfants en France.

Reconduit au cours des 2 prochaines saisons NBA, ce dispositif va permettre de réhabiliter le terrain de basket historique de la ville de Saint-Quentin où Rudy jouait enfant et adolescent. Un projet cher au pivot français du Jazz de Utah, toujours très attaché à sa ville natale et au développement de la pratique du basket. Pour ce faire, les fonds remis à la Rudy’s Kids Foundation seront reversés à Etendart, association qui favorise la création et l’animation de programmes éducatifs fondés sur la pratique du sport et des arts créatifs.

« Nous souhaitons encourager les jeunes à suivre leur propre chemin, leur dire que tout est possible et qu’il n’y a pas de limite. En NBA, on voit des joueurs qui ont commencé dans des petits clubs et deviennent All Star comme Rudy Gobert. En faisant revivre ce terrain sur lequel il a passé son enfance, Rudy offre à tous les jeunes saint-quentinois la possibilité de jouer, progresser et, qui sait, devenir aussi de grands champions », affirme Bérangère Elan, Head of Marketing Yoplait France.

Pour viser encore plus haut cette année, d’anciens joueurs NBA proches de Rudy, comme Ian Mahimni, se mobiliseront pour faire monter le compteur de dons. Ils devront faire face à un challenge de paniers à 3 points qui permettra, en cas de succès, de faire grimper la cagnotte des contres réalisés par Rudy lors de deux matchs symboliques de la saison. Par ailleurs, les contres réussis par Rudy lors du dernier match de la saison régulière pourront, quant à eux, être multipliés par 5 à l’issue d’un challenge tenu confidentiel pour le moment !

« Quand tu sais que c'est pour une bonne cause et que cela va sûrement impacter le futur des jeunes, il y a une motivation différente par rapport à la simple motivation de compétiteur. Je remercie YOP pour son soutien. Ce projet de terrain de basket me tient particulièrement à cœur pour contribuer à favoriser le destin de nombreux jeunes de Saint-Quentin. C’est aussi pour moi une façon de rendre à ma ville d’origine et évidemment au basket », complète Rudy Gobert. Engagé à la fois sur et en dehors du terrain, Rudy Gobert souhaite participer activement à la transformation positive de la société. Son parcours personnel l’a amené à développer de belles facultés de résilience et de détermination qu’il veut aujourd’hui transmettre au plus grand nombre.