Plus bas à la 9e place se trouvent les Clippers, vainqueurs sans briller (96-91) de Détroit, plus que jamais lanterne rouge à l'Est, avec ce cinquième revers de rang. Ce match était surtout l'occasion d'assister au retour, dans le cinq majeur, de Kawhi Leonard, absent depuis le 23 octobre et qui n'avait joué que deux matches cette saison, ressentant encore les stigmates d'une rupture des ligaments croisés qui l'a éloigné des parquets pendant un an et demi. Le MVP des finales 2014 et 2019, remportées avec San Antonio et Toronto, n’a inscrit que 6 points (à 2/8, 5 rbds, 4 passes) en 24 minutes de jeu.

"On doit s'habituer à (rejouer avec) lui. Il a juste besoin de rythme", a déclaré le meneur Reggie Jackson, meilleur marqueur pour L.A (23 pts) devant Paul George (16 pts, 9 rbds). Deux jours après son 100% réussi lors de la défaite à Dallas (7/7 à longue distance, 22 pts) Nicolas Batum est passé à... 0%, ratant son unique tentative (3 rbds) du match. Côté Pistons, Kilian Hayes a été maladroit (1/8) mais s'est battu en défense (5 pts, 3 rbds, 3 interceptions, 2 contres).