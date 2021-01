Absent depuis le 29 décembre en raison d'une blessure à une cheville, Ja Morant a fait son retour ce samedi, et a conduit Memphis vers une belle victoire face à Philadelphia. Les Grizzlies se sont imposés 106-104, ce qui leur permet d'avoir désormais un bilan équilibré de six victoires pour six défaites. Même privés de Joel Embiid, Seth Curry et Vincent Poirier, ce sont les 76ers qui ont le mieux entamé la partie, en menant de six points dans le premier quart-temps. Puis Memphis est revenu et est passé devant juste avant la mi-temps, pour ne plus lâcher les commandes ensuite. Les Grizzlies, emmenés par Ja Morant (17pts, 6pds), ont compté jusqu'à quatorze points d'avance au début du dernier quart, avant de se faire peur. Philadelphia, grâce notamment à un 6-0, est en effet revenu petit à petit. Le score était même de 105-104 à 1'25 de la fin. Mais une faute de Ben Simmons a offert deux lancers à Ja Morant, qui n'en a mis qu'un seul, mais cela a suffi puisque Tyrese Maxey a manqué le tir à 3 points de la victoire au buzzer. Malgré les 28 points de Shake Milton et un Ben Simmons au bord du triple-double (11pts, 16rbds, 9pds), Philadelphia doit s'incliner et tombe à la 4eme place du classement de la Conférence Est.