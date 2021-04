Julius Randle a profité d'un passage dans sa ville natale pour réaliser un véritable carton. Sur le parquet de Dallas, l'ailier fort a une nouvelle fois permis aux Knicks de s'imposer (109-117). Dans le Texas, New York a gagné un cinquième match consécutif, la plus longue série de victoires depuis sept ans, pour prendre de l'avance sur les équipes qui vont devoir passer par le play-in tournament avant d'accéder aux play-offs.

Pour y arriver, Julius Randle a délivré une prestation incroyable : 44 points (à 16/29 aux tirs), 10 rebonds, 7 passes décisives. Une telle performance n'avait pas été réalisée avec le maillot de la franchise new yorkaise depuis Bernard King en 1985. Avec sa deuxième sortie à plus de 40 points de la saison, une première depuis Carmelo Anthony, le joueur de 26 ans s'affirme un peu plus dans la course au titre de MIP.