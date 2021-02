Invaincus depuis le 23 janvier dernier et restant sur six succès de rang, les joueurs de la franchise texane ont subi un coup d’arrêt pour leur deuxième match consécutif sur le parquet de l’Oklahoma City Thunder. En effet, après leur victoire de 30 points ce lundi, le résultat du match a été l’opposé. Si les coéquipiers d’Eric Gordon (22 points) et Victor Oladipo (19 points) ont donné du fil à retordre au Thunder pendant le premier quart-temps, le collectif des Rockets s’est ensuite étiolé et les coéquipiers de Kenrich Williams (19 points) et Darius Bazley (18 points, 12 rebonds) s’en sont donné à cœur joie. Si l’écart a commencé à se creuser avant la mi-temps, c’est en toute fin de troisième quart-temps et au début du quatrième qu’Oklahoma City, avec notamment Théo Maledon (6 points) dans le cinq de départ, s’est irrémédiablement détaché pour compter jusqu’à 30 longueurs d’avance. Une fin de match en pente douce a permis à l’équipe de la capitale de l’Oklahoma de contrôler un adversaire qui est passé à côté de son match et s’incline de 17 longueurs (104-87). Si le Thunder profite de l’occasion pour retrouver des couleurs et se rapprocher d’un bilan équilibré (9 victoires pour 11 défaites), les Rockets retrouvent quant à eux cet équilibre (10 victoires pour 10 défaites) avec une remontée au classement de la Conférence Ouest qui s’arrête là pour le moment.