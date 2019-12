Le rôle de coupeurs de tête plait visiblement à Sacramento. Le 18 novembre dernier, les Kings, déjà sur leur parquet, avait mis un terme à la belle série de Boston. Samedi soir, c'est Denver qu'Harrison Barnes, meilleur marqueur du match avec 30 points (10 sur 19 aux tirs), et les siens ont stoppé dans son élan (six victoires consécutives). Un succès renversant des locaux, qui accusaient 17 points de retard face aux Nuggets à la pause (57-40) et étaient encore menés de huit points au moment d'entamer le quatrième quart-temps. Pourtant, ce sont finalement les Kinbgs qui se sont imposés d'un souffle (100-97) face à Garry Harris (25 points) et les hommes du Colorado après une prolongation arrachée par l'autre héros de la nuit côté Kings Buddy Hield (21 points), longtemps fâché avec son adresse longue distance (1 sur 10) mais qui a finalement retrouvé un peu d'efficacité au meilleur moment (3 sur 10 à l'arrivée) face à des Nuggets qui peuvent se mordre les doigts.