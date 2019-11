Les sifflets, il connaît. Hué à l’annonce de son nom lors de la Draft 2015, par des supporters new-yorkais qui n’avaient jamais entendu parler de ce grand Letton de 19 ans débarqué en provenance d’Espagne, Kristaps Porzingis a été conspué comme jamais pour son grand retour au Madison Square Garden jeudi soir.

Dès l’échauffement, celui qui a quitté les Knicks pour les Mavericks en janvier a été copieusement sifflé. Et cela a duré toute la soirée. Même pendant les hymnes… "Je ne dirais pas que ça m’a affecté. J’ai entendu, bien sûr. C’était très fort. Mais j’ai essayé de jouer mon jeu, de rester concentré et de ne pas trop penser à ce qu’il se passait en dehors", a-t-il ensuite réagi, avant d’être questionné sur le désamour de ses anciens fans: "Je ne sais pas si c’est juste ou pas, je pense que c’est à cause de ce qu’ils ont entendu."

Car si celui qui a failli se tromper de vestiaire à la pause ne s’est jamais étendu sur les réelles raisons de son départ, ses ex-dirigeants ont eux assuré qu’il avait demandé à être transféré. Des dirigeants new-yorkais qui rêveraient probablement de l’affronter plus souvent. Les hommes du très contesté David Fizdale ont en effet remporté leur troisième victoire de la saison, pour neuf défaites, six jours après avoir dominé cette même franchise texane.

Ntilikina moins utilisé mais décisif

Un succès 106-103 acquis notamment grâce à Marcus Morris (20 points et 5 rebonds), Julius Randle (17 points et 10 rebonds) et un Dennis Smith Jr auteur de 13 points, 8 passes et 6 rebonds en sortie de banc. Le retour de l’ancien meneur des Mavs a d’ailleurs fortement impacté Frank Ntilikina (5 points, 3 rebonds et 2 passes), qui n’a eu le droit qu’à 18 minutes de jeu mais a inscrit les deux lancers francs de la gagne à quatre secondes du buzzer.

Porzingis, sur qui Ntilikina avait failli dunker la semaine dernière, termine, après une mise en route compliquée, avec un double-double (20 points, 11 rebonds et 3 contres). Son coéquipier Luka Doncic continue lui à confirmer son exceptionnel début de saison, et s’offre un nouveau triple-double (33 points, 11 passes et 10 rebonds).