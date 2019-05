Imaginez que Houston batte Golden State vendredi soir et, avec trois matches 7 au programme, la soirée basket de dimanche s'annoncerait aussi épique que le nouvel épisode de la série Game of Thrones. Elle promet déjà d'être superbe, avec deux matches couperets déjà programmés, ce que les playoffs NBA proposent de mieux. Quelques heures après le succès de Philadelphie contre Toronto (112-101), qui prolonge la deuxième demi-finale de conférence à l'Est, Portland a également fait ce qu'il fallait pour rester en vie en dominant Denver (119-108), au Moda Center.

Les Blazers n'avaient plus gagné depuis ce match 3 d'anthologie, arraché en quadruple prolongation, et ils ne pouvaient pas en rester là. Portés par l'un des publics les plus chauds de la ligue, les hommes de Terry Stotts ont fait pleuvoir les tirs longue distance avec un joli 15/33 à trois points, et un grand match de leurs arrières. Damian Lillard, le héros du 1er tour contre le Thunder, a signé son meilleur match de la série au meilleur moment, avec 32 points à 6/13 derrière l'arc. Mais il était loin d'être esseulé, avec toujours son compère C.J. McCollum (30 points) et l'étonnant Rodney Hood (25 points, +21 de différentiel) en sortie de banc. A ne pas négliger aussi, l'impact du pivot remplaçant Zach Collins, qui a compilé 14 points, 4 rebonds et surtout 5 contres.

C'en était trop pour les Nuggets, malgré un Nikola Jokic encore proche du triple-double (29 points, 12 rebonds, 8 passes) et un Jamal Murray très utilisé (24 points à 7/20 en 46 minutes). Mais les hommes de Mike Malone n'ont pas dit leur dernier mot. Face à San Antonio, ils avaient remporté le seul match 7 du 1er tour des playoffs. Et le duel décisif de dimanche aura encore lieu sur les hauteurs de Denver, dans le Colorado, où il est toujours difficile de s'imposer (34 victoires pour 7 défaites en saison régulière, meilleur bilan de la NBA). Portland y était parvenu lors du match 2...