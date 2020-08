Décidément, dans la « bulle » floridienne, Michael Porter Jr. est en grande forme. Si Denver doit actuellement composer sans Jamal Murray, Will Barton et Gary Harris, les Nuggets peuvent compter sur leur duo composé de Nikola Jokic et donc du rookie pour assurer. Titulaire depuis trois matchs, le 14eme de la draft 2018 monte en puissance sur les parquets du Walt Disney World Resort d'Orlando. Discret lors de la défaite des siens contre le Miami Heat (125-105) pour leur premier match officiel depuis l'arrêt de la saison NBA lié à la pandémie de coronavirus, l'ancien du Missouri a depuis fait fort, très fort même. Auteur de 37 points (à 12 sur 16 aux tirs) et 12 rebonds contre Oklahoma City (121-113, ap), Porter Jr. a encore été essentiel lors du deuxième succès de Denver depuis la reprise. Dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que les Nuggets ont dominé les San Antonio Spurs (132-126), le numéro 1 a encore été impressionnant avec 30 points (à 11 sur 19 aux tirs, dont 5 sur 9 à trois points) et 15 rebonds en 36 minutes de jeu.

« Une grosse opportunité pour moi »



Auteur de prestations remarquées lors des deux derniers matchs, « MPJ » a su se reprendre après être passé à côté contre le Thunder. « Je lui ai simplement dit que je pouvais apporter bien plus. Je n’avais apporté ni l’énergie, ni l’effort et l’enthousiasme nécessaires au match précédent. Et ça ne peut jamais être le cas. Surtout avec Jamal (Murray), Gary (Harris) et Will (Barton) qui ne jouent pas, je dois être un gars qui assume davantage un rôle. Je lui ai dit que je comprenais ça et que ça n’arriverait plus. C’est une grosse opportunité pour moi. Évidemment on a hâte que les blessés reviennent. Mais être titulaire c’est une bonne opportunité pour moi de montrer ce dont je suis vraiment capable », confiait récemment Porter Jr., qui communique bien plus avec Mike Malone, son entraîneur, par sms dernièrement. Au cœur de deux polémiques après des propos malheureux suite à la mort de George Floyd, où il avait pris la défense de la police, et sur le coronavirus, qui servirait selon lui à contrôler les populations, le jeune homme de 22 ans a visiblement décidé de faire parler de lui en bien sur les parquets.

Michael Porter Jr. follows his 37-point outing with 30 PTS and a career-high 15 REB to fuel the @nuggets W!



Nikola Jokic: 25 PTS, 11 AST

Jerami Grant: 22 PTS

— NBA (@NBA) August 5, 2020







Une aubaine pour les Nuggets qui rêvent désormais de la 2eme place de la Conférence Ouest. Alors que les Clippers affichent un bilan de 45 victoires pour 22 défaites, la franchise du Colorado compte actuellement qu'une seule défaite de plus et affrontera les coéquipiers de Kawhi Leonard le 13 août prochain, juste avant la fin de la saison régulière. Avec un menu plus corsé pour finir, avec notamment Portland, Utah, les deux équipes de Los Angeles et Toronto, Denver et Porter Jr. vont en tout cas passer un sacré test avant les playoffs.