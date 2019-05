Cette fois, le récital de Kawhi Leonard n’a pas été vain. Déjà auteur de 30 points, jeudi, lors du match 3, l’ancien Spur n’avait pas pu éviter une deuxième défaite en trois matches aux Raptors, dos au mur avant de retrouver les Sixers à Philadelphie. Cette fois, le natif de a mis la barre encore plus haut, compilant 39 points à 10 sur 20 et 14 rebonds, et les hommes de Nick Nurse ont quitté la Pennsylvanie avec un succès 96-101 leur permettant d’égaliser à 2-2 et donc de récupérer l’avantage du parquet avant un match 5 à disputer au Canada, mardi.

Le récital de Kawhi Leonard a pourtant bien failli ne pas suffire aux Raptors. Toronto a eu beau mener l’essentiel de la rencontre, Philadelphie ne pointait toujours qu’à une longueur à deux minutes de la fin du match. Mais si allait manquer l’occasion de mettre les Sixers devant, l’ailier all-star parachevait son festival d’un tir primé crucial à l’entame de la dernière minute. Guère en vue depuis le début du match, Pascal Siakam (9 points à 2 sur 10) et Danny Green (11 points à 1 sur 4) se rattrapaient en validant ce précieux succès sur la ligne des lancers.

Embiid et Simmons trop discrets

"C’était vraiment important de gagner ce soir. J’ai eu la chance de grandir en apprenant de grands joueurs aux Spurs et cette expérience m’a aidé ce soir, autant en attaque qu’en défense. C’est vraiment une victoire qui compte", pouvait savourer auprès d’ESPN le héros de la soirée, en qui Brett Brown, l’entraîneur des Sixers, voyait du Kobe Bryant. "Ce tir primé enquillé malgré la défense de Embiid) nous a crucifiés. Il faut lui rendre hommage", ajoutait, beau perdant, le coach vaincu.

Les Sixers pouvaient pourtant nourrir bien des regrets. Car si Jimmy Butler, avec 29 points et 10 rebonds, n’avait une nouvelle fois rien à se reprocher, on n’en dira pas autant de Joël Embiid (11 points à 2 sur 7) et Ben Simmons (10 points à 5 sur 10), particulièrement discrets, et surtout de Tobias Harris, certes auteur de 16 points, 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions mais au prix d’un horrible 7 sur 23 aux tirs. "Il y a des soirs comme ça. Mais il ne faut pas se décourager", tentait de relativiser l’ancien joueur du Magic.