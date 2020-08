Les Brooklyn Nets sont au bord du gouffre ! Battus à l’occasion de leurs deux premiers duels face au champion NBA en titre, les Toronto Raptors, les coéquipiers de Timothé Luwawu-Cabarrot (10 points, 3 rebonds, 3 passes), titularisé mais très maladroit au tir (3/18 dont 2/11 à trois points), ont mis un pied de plus en-dehors des play-offs avec une nouvelle claque reçue face à la tête de série numéro 2 de la Conférence Est. Les Nets n’ont tout simplement jamais mené au score durant les 48 minutes de ce match 3 ! L’écart entre les deux équipes n’a pas mis quatre minutes pour dépasser la barre des dix points mais les coéquipiers de Tyler Johnson (23 points), Jarrett Allen (4 points, 17 rebonds) et Caris LeVert (15 points, 6 passes) ont pu réduire l’hémorragie avant la fin du premier quart-temps.

Les Raptors impitoyables !

Revenus même à cinq longueurs en tout début de deuxième quart-temps, les Nets ont ensuite pris un énorme éclat avec un 11-0 dont ils ne se sont pas relevés. Emmenés par Pascal Siakam (26 points, 8 rebonds, 5 passes), Serge Ibaka (20 points, 13 rebonds), Kyle Lowry (11 points, 10 rebonds, 7 passes) et Fred VanVleet (22 points, 5 rebonds, 5 passes), les Rockets ont déployé leur jeu et atteint la mi-temps avec déjà quinze points d’avance. Les Nets ont tout donné pour résister autant que possible au retour sur le parquet après la mi-temps mais les douze dernières minutes ont été celles de trop pour les joueurs de Jacque Vaughn. Il a fallu attendre les deux dernières minutes, quand l’écart a atteint la barre des 30 points, pour que les joueurs de Toronto lèvent un peu le pied. Au final, les Raptors s’imposent de 25 longueurs (117-92) et ne sont plus qu’à une victoire du deuxième tour. Un match 4 qui, au vu de leur lancée, pourrait n’être qu’une simple formalité.

NBA - PLAYOFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour

Conférence Est

Toronto Raptors (2) - Brooklyn Nets (7) : 3-0

Match 1 -- Brooklyn : 134-110Match 2 -- Brooklyn : 104-99Match 3 - Brooklyn -: 92-117Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) : 10 points à 3/18 aux tirs (dont 2/11 à trois points) et 2/2 aux lancers francs, 3 rebonds, 3 passes et 1 faute en 35 minutesMatch 4 le dimanche 23 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le mardi 25 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 27 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 29 août