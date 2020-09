Dix saisons après leur dernière finale de conférence, et leur dernier titre NBA, les Lakers sont presque de retour au sommet à l'Ouest. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, Los Angeles a fini le travail face à Houston (119-96, victoire 4-1). Pour cela, et comme depuis le début de ces playoffs, LeBron James a sorti le grand jeu dans la bulle d'Orlando. Sur les parquet du Walt Disney World Resort, contre les Rockets, le natif d'Akron a encore une fois été omniprésent des deux côtés du terrain et a à nouveau frôlé le triple-double.



En effet, en 31 minutes, l'ailier a inscrit 29 points (à 9 sur 18 aux tirs, dont 3 sur 8 à trois points, et 8 sur 10 aux lancers-francs), et a fait 11 rebonds et 7 passes décisives, ainsi que 2 interceptions et 1 contre. Bien mieux épaulé que lors de sa première saison en Californie, surtout depuis l'arrivée d'Anthony Davis l'été dernier, « King James » a donc réussi une première partie de sa mission, la suite s'annonce tout autant, si ce n'est plus, attendue et compliquée.

James est en mission



Entre la finale de la conférence Ouest, et un possible derby contre les Clippers attendu depuis plus d'un an, puis peut-être les Finales NBA, contre le Miami Heat ou les Boston Celtics, la fin de saison sera palpitante. « C'est la raison pour laquelle je voulais faire partie de cette franchise, pour la ramener là où elle l'habitude d'être, c'est-à-dire à la lutte pour le titre. C'est un honneur pour moi de porter ses couleurs, et nous, nous essayons simplement de perpétuer l'héritage. L'opportunité de jouer pour un titre, c'est pour cela que nous sommes tous ici », reconnaissait-il à l'issue de la rencontre.



Dans quelques jours, ce sera la 11eme fois de sa carrière que l'ancien de Cleveland et de Miami sera en finale de conférence, un an après les avoir ratés pour la 1ere fois depuis ses premières années en NBA. En attendant, James a donc remporté sa 164eme victoire en playoffs et prend désormais de l'avance en tête de ce classement qui en dit long sur sa longévité au plus haut niveau.