A l’Ouest, les Clippers sont bien partis de nouveau eux aussi pour se retrouver en finale de la conférence. Les Californiens, battus dans le match 2, ont repris les choses en main contre Denver avec une deuxième victoire en trois matchs, lundi soir dans le match 3 (113-107). Contrairement à celui de Boston, le succès des Clippers a mis longtemps à se dessiner en dépit de la performance encore une fois monstrueuse du tandem infernal composé de Paul George (32 points) et de l’inévitable Kawhi Leonard (23 points, 14 rebonds, 6 passes). A dix minutes de la fin, ce sont ainsi les Nuggets et un Nikola Jokic lui aussi très en forme (32 points, 12 rebonds, 7 passes) qui menaient le bal, avec une avance de sept points qui laissait augurer du pire pour les Clippers.

Il semblait alors difficile d’imaginer que Denver s’effondrerait subitement et encaisserait un 14-4 fatal pour se retrouver mené de trois, puis de six longueurs. Dans le money time, les Nuggets ont bien tenté de donner le change après ce passage à vide, mais le mal était fait et le réveil de Denver a sonné trop tardivement pour espérer inverser la situation à leur tour. Et après un contre de Leonard d’un… doigt sur un Jamal Murray pas dans un grand soir (14 points à 5 sur 17 aux tirs, 9 passes), le sérieux des joueurs de L.A aux lancers-francs a ruiné définitivement les derniers espoirs de Paul Millsap (11 points) et sa bande.