Deux ans après sa défaite en finale de Conférence contre Cleveland, Boston y retourne ! Les Celtics seront opposés à Miami en finale de la Conférence Est, après leur victoire 92-87 dans le Match 7 des demi-finales contre Toronto. Emmenés par un grand Jayson Tatum (29pts, 12rbds, 7pds), les hommes de Brad Stevens ont éliminé le champion en titre ! Comme attendu, la rencontre a été serrée et les défenses ont pris le pas sur les attaques. Boston a le plus souvent mené, comptant même douze points d’avance au milieu du premier quart-temps, mais Toronto n’a rien lâché.

A la mi-temps, les C’s menaient 50-46, mais les Raptors sont revenus au score et sont même passés devant juste avant la fin du troisième quart (67-68). C’est finalement la dernière fois où les Canadiens seront en tête. Les Celtics ont d’abord signé un 7-0 à cheval sur les deux derniers quarts (79-71), puis sont longtemps parvenus à contenir les Raptors à quatre ou cinq points. Mais à 1’21 de la fin, ils ne comptaient que deux points d’avance (89-87) et le score est resté le même pendant 47 longues secondes, avant que Tatum et Walker ne concluent l’affaire aux lancers-francs.

Powell (contré par Smart), VanVleet, Siakam et Ibaka ont successivement manqué leur tir dans la dernière minute, et c’est ainsi que Toronto a perdu son titre. Fred VanVleet termine meilleur marqueur des Raptors avec 20 points (16pts pour Lowry, 14pts pour Ibaka), alors que du côté de Boston, Jaylen Brown finit avec 21 points et 8 rebonds. A partir de mardi, les Celtics retrouveront le Heat en finale de Conférence, une équipe qu’ils ont battu deux fois sur trois en saison régulière. Une finale de Conférence sans Milwaukee ni Toronto, qui aurait imaginé cela lorsque la saison repris fin juillet ?