Dos au mur à la suite de leur courte défaite concédée lundi lors du match 1, les Sixers ont attaqué la deuxième manche avec le mors aux dents. Les coéquipiers d’un Joel Embiid fracassant (34 points, 10 rebonds) et de Tobias Harris (13 points, 11 rebonds) ont vraiment pris le match par le bon bout, menant de 14 points dès le premier quart-temps... mais les Celtics avaient clairement de la ressource et grâce à un 24-5 en tout début de deuxième quart-temps, la donne a clairement changé avec les joueurs de Boston qui ont mis la main sur le match. Si les Sixers ont su revenir à six points peu avant la mi-temps, l’étreinte des joueurs de Nouvelle-Angleterre s’est avérée trop forte pour ceux de Philadelphia. Avec un Jayson Tatum en grande forme (33 points, 5 rebonds, 5 passes) bien épaulé par Kemba Walker (22 points) et Jaylen Brown (20 points, 5 rebonds), les Celtics ont rendu une copie bien plus intéressante dans la deuxième partie du match pour creuser sans cesse l’écart et, au final, s’imposer de 27 longueurs (128-101), faisant ainsi le break. Une défaite qui, par son scenario, devrait toucher les Sixers au moral.