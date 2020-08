Triste fin de saison pour les Sixers. Ce dimanche, dans la bulle d'Orlando, Philadelphie n'a une nouvelle fois pas fait le poids face à Boston (106-110) et sort donc par la petite porte. Dos au mur, après trois défaites dans la série, les coéquipiers de Joel Embiid ont pourtant bien débuté la rencontre au Walt Disney World Resort. Devant après le premier quart-temps (+5), Philly a ensuite vu les Celtics revenir mais était toujours devant à la pause d'un petit point (58-57). Après un début de match intéressant, les Sixers n'ont derrière pas pu rivaliser face aux artificiers verts. Un cinglant 32-19 au retour des vestiaires, et voilà Philadelphie à terre. Privée de Ben Simmons, la franchise de Pennsylvanie a été incapable de réagir et a même vu l'écart monter à +17 pour Boston.

Un « Process » dans le dur



Si les joueurs de Brett Brown sont finalement revenus à quatre longueurs en fin de match, la défaite et l'élimination dès le 1er tour des play-offs en NBA étaient au rendez-vous. Après deux demi-finales de suite, le « Process » loué par Embiid en a pris un coup ce dimanche soir et va devoir se poser les bonnes questions avant la saison prochaine. Pour sa part, le pivot camerounais n'a pas à rougir avec ses 30 points et 10 rebonds, mais Kemba Walker (32 points), Jason Tatum (28 points et 15 rebonds) et leurs coéquipiers étaient notamment trop forts dans cette série. Après avoir envoyé Philadelphie en vacances, Boston attend donc son adversaire au prochain tour, qui devrait être les Toronto Raptors (3-0 contre les Brooklyn Nets). Un duel qui promet beaucoup plus sur le papier par rapport à leur amuse-bouche respectif pour débuter ces play-offs 2020.