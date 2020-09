La folie de la saison NBA 2019-2020 et l'incroyable parcours du Miami Heat ont connu de nouveaux sommets ce mardi soir. Quelques heures après les sélection de Kendrick Nunn et Tyler Herro dans les All-rookie team, la franchise floridienne a commencé sa finale de conférence Est avec une victoire sur Boston (117-114). Et quelle victoire... Dans un match complètement fou, l'équipe d'Erik Spoelstra a compté 14 points de retard. Elle a aussi été sanctionnée pour une faute loin du ballon sur la dernière possession du match. Le Heat venait juste de terminer son come-back et menait d'un point. Pendant presque tout le match, la situation a semblé mal embarquée. Mais l'avantage minime glané à 22 secondes du buzzer a offert une opportunité à Miami de se rattraper en prolongation. Cette période a été parfaitement gérée avec un 10-4 pour terminer. Cette bonne série finale a été une réponse à un avantage laissé à Boston. Un de plus. Mais encore une fois, les coéquipiers de Duncan Robinson ont su se remobiliser pour réaliser l'impossible : l'emporter.

Herro, Dragic, Crowder, Adebayo, des stars inattendues

Pour y arriver, Miami a été porté par des héros de l'été qui n'étaient même pas attendus pendant le printemps. Qui aurait pu imaginer un instant au début de la saison voir Tyler Herro frôler le triple-double en finale de conférence (12 points, 11 rebonds, 9 passes décisives) ? Ou Goran Dragic se transformer en leader offensif avec 29 points face à une des meilleures défenses de la Ligue ? Cette équipe a optimisé son jeu pour faire mentir tous les pronostics. Jae Crowder, qui a marqué cinq de ses neuf tentatives à trois points en est l'exemple. Durant la prolongation, il n'a tenté qu'un shoot longue distance, celui qui a donné un avantage décisif au Heat. L'abnégation de Jimmy Butler et l'impact défensif de Bam Adebayo ont fait le reste. Sur une dernière action folle, le pivot a trouvé les ressources pour contrer un Jayson Tatum parti au dunk pour offrir la victoire aux Celtics. Le joueur de Boston est tombé sur une équipe qui compte poursuivre son incroyable parcours jusqu'au bout. Une ambition qui n'a sa place que dans une saison NBA complètement folle.