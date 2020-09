Entrés dans l’histoire de la NBA lors de ces play-offs grâce à leurs succès consécutifs face au Jazz puis aux Clippers après avoir été menés 3-1, les Nuggets sont tombés sur un os vendredi soir. Face à des Lakers bien reposés, les hommes de Mike Malone se sont inclinés 126-114 à l’occasion du premier match de la finale de la conférence Ouest. Nikola Jokic (21 points, 6 rebonds et 2 passes) et Jamal Murray (21 points et 5 passes) ont plutôt bien été tenus par l’une des meilleures défenses de la saison, et Anthony Davis (37 points, 10 rebonds et 4 passes) a pu s’en donner à cœur joie, alors que Dwight Howard, utilisé seulement 16 minutes sur la série du tour précédent face aux Rockets, small ball oblige, a montré qu’il pouvait toujours répondre présent à ce niveau, et compilé 13 points, 3 rebonds et 2 contres... en 16 minutes.



LeBron James a lui distribué le jeu avec maestria, finissant avec 15 points, 12 passes et 6 rebonds. Mais il était un peu bougon à l’heure de se présenter devant les micros après la rencontre. Car un peu plus tôt dans la journée, le vote des journalistes pour le MVP (Most Valuable Player, soit le meilleur joueur de la saison régulière) avait été dévoilé. Et si on savait déjà qu’il n’échapperait pas à Giannis Antetokounmpo pour la deuxième année consécutive, James a terminé deuxième, mais très loin du Grec.

"Je ne dis pas que le vainqueur ne méritait pas ce titre"



"Ça m’a énervé, a-t-il avoué. Voilà ma réponse. Ça m’a énervé parce que sur 101 votes, j’ai eu 16 premières places. C’est ce qui m’a le plus énervé. Je ne dis pas que le vainqueur ne méritait pas ce titre de MVP, mais ç’a m’a énervé. J’ai beaucoup fini deuxième dans ma carrière, que ce soit pour le titre de champion, et maintenant quatre fois au vote du MVP. Je n’ai jamais dit en arrivant en NBA que j’allais être MVP ou champion, mais que je voulais juste être meilleur chaque jour et que le reste suivrait. Et même s’il y a des choses qu’on ne peut pas contrôler, ça m’a énervé."



Pour Davis, James "méritait" d’être consacré. "Pour ce qu’il a été capable de faire pour l’équipe, ce qu’il fait individuellement tous les jours, pour moi, on ne devrait même pas se poser la question. Et puis il était vraiment remonté, comme s’il avait quelque chose à prouver." Et ce sont les Nuggets qui en ont payé le prix...