Cela aurait dû être l'affiche de la dernière finale de la Conférence Ouest si Phoenix ne s'était pas pris les pieds dans le tapis lors de son Match 7 contre Dallas en demi-finales. Les Suns affrontaient les champions en titre, Golden State, ce mardi, et les fans de la franchise de l'Arizona vont sans doute nourrir de gros regrets par rapport à la saison passée. Leur équipe s'est en effet imposée 134-105, grâce à un troisième quart-temps de feu, ce qui est d'habitude l'apanage des Warriors. Le score était de 72-66 en faveur de Phoenix à la mi-temps, et les Suns ont accéléré au retour des vestiaires pour remporter le troisième quart 33-20. Un quart très tendu, notamment en direction des arbitres, qui a valu sept fautes techniques, et l'expulsion de Klay Thompson (1/8 aux tirs lors de ce match) pour la première fois de sa carrière après une prise de bec avec Devin Booker. Golden State est ensuite revenu à -12 à sept minutes de la fin, mais a encore subi la marée violette et orange sur la fin. Devin Booker a porté son équipe, avec 34 points et 7 passes, tandis que Deandre Ayton finit en double-double (16pts, 14rbds) et Chris Paul pas très loin du triple-double (16pts, 9pds, 7pds). En face, Stephen Curry (21pts, 7rbds, 8pds) a tenté de compenser le jour sans de Klay Thompson, en vain...